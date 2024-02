Neue Infoseite – Remigration Jetzt!

www.remigration.jetzt

Schon vor einigen Jahren haben identitäre Vordenker den Begriff „Remigration“ als politisches Konzept in die öffentlichen Debatten getragen. Seit Anfang des Jahres läuft eine großangelegte Hetz- und Diffamierungskampagne wo linke Medien und Altparteienpolitiker den Begriff in die Sphäre des „Unsagbaren“ schieben wollen. Dagegen erwehren wir uns.

Unter der Webseite www.remigration.jetzt wollen wir Klarheit schaffen und über das Konzept der Remigration aufklären. Neben einer fundierten Beschreibung der demographischen Krise und der verfehlten Migrationspolitik in Deutschland und Europa haben wir 30 exemplarische Forderungen für eine identitäre Migrationspolitik zusammengetragen. Wir beantworten in einem umfangreichen FAQ alle wichtigen Fragen. In der Rubrik „Verweise“ sammeln wir die wichtigsten Studien, Literaturbeiträge und Artikel, die den Begriff der „Remigration“ in den Blick nehmen.

Wir bringen Klarheit in den medial erzeugten Nebel und die Verzerrungen rund um den Remigrationsbegriff. Lasst uns unsere Botschaften weitertragen und ein starkes Gegengewicht im Infokrieg aufbauen. Remigration ist das Gebot der Stunde und der längst notwendige Paradigmenwechsel in der Migrations- und Bevölkerungspolitik.

Zur Webseite