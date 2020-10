Nie wieder 2015 – Gegen die Ersetzungsmigration

Am Nachmittag des 25.09.2020 haben wir als Identitäre Bewegung in Berlin ein deutliches Signal gegen die Ersetzungsmigration nach Europa gesetzt. Mit einem LKW und einer XXL- Plane unter dem Titel „Masseneinwanderung stoppen – Nie wieder 2015“ haben wir eine klare Botschaft inmitten des Regierungsviertels gesetzt. Sowohl vor dem Bundesinnenministerium, dem Kanzleramt und dem deutschen Reichstag haben wir auf die fatale Migrationspolitik der Bundesregierung hingewiesen.

Die politischen Eliten haben sich in den letzten Tagen einmal mehr von einer gut vernetzten Migrationslobby aus linken NGO´s, Medien und Prominenten vorführen lassen, die zunächst einen Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos choreographiert haben, um anschließend moralisches Erpressungskapital in die politischen Debatten reinzutragen. Schließlich beschloss die Bundesregierung kurz nach dem Brand die Aufnahme von mehr als 1.000 Flüchtlingen aus Moria. Dieses Signal wurde auch in den entsprechenden Herkunftsländern vernommen und macht deutlich, dass die politischen Eliten Europas keinen Willen zum Schutz der eigenen Grenzen und somit auch der eigenen Völker haben. Wir fordern sichere Grenzen, Hilfe vor Ort und eine Politik der Remigration.

Der Brand in Moria steht auch symbolisch für die vielen Brände, die die herrschenden Politiker in unsere Gesellschaften und Kulturen hineingetragen haben. Islamisierung, Kulturkämpfe und der Große Bevölkerungsaustausch sind die Kennzeichen einer völlig gescheiterten Bevölkerungspolitik. Wir müssen den Willen zur Selbstbehauptung wiedererlangen und aufhören, den Migranten, die bereits in Afrika und Asien auf gepackten Koffern sitzen, falsche Versprechungen und Hoffnungen zu machen. Denn dies bleibt unsere Heimat! Eine zweite Welle wie im Jahre 2015 gilt es zu verhindern. Dafür gehen wir auf die Straße, dafür setzen wir unsere Botschaften inmitten der Herzen des linksliberalen Establishments.

