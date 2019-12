Keine IB Aktivisten bei körperlicher Auseinandersetzung in Halle (Saale)

Wie Polizei und verschiedene Medien berichten, kam es am gestrigen Abend zu einer Auseinandersetzung vor dem patriotischen Zentrum in der Adam-Kuckhoff-Straße 16 in Halle (Saale). Anschließend folgte ein Polizeieinsatz in dem Haus. Einzelne Medien berichten, dass es sich hierbei um das Haus der „Identitären Bewegung“ handeln würde.

Wir klären hiermit auf, dass die Identitäre Bewegung bereits seit Anfang Oktober 2019 nicht mehr auf diesem Haus vertreten ist und keine aktive Rolle in dem Projekt einnimmt. Die vom Polizeieinsatz betroffenen Personen sind keine aktiven Mitglieder oder Aktivisten der Identitären Bewegung!